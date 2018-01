Iraque: Soldado dos EUA morre ao tentar desativar explosivo Um marine americano morreu na quinta-feira, 22, atingido pela explosão de uma bomba no Iraque, informou nesta sexta-feira, 23, o Exército dos Estados Unidos, acrescentando que a vítima estava numa missão de desativação de explosivos. Os militares americanos participavam de uma operação para desativar as bombas que os insurgentes costumam colocar nas bordas das estradas iraquianas. O comunicado não dá mais detalhes sobre o incidente. As bombas têm sido uma das principais armas da insurgência contra os soldados dos EUA. Com a nova vítima, chegam a 3.226 os soldados americanos mortos no Iraque desde o início da invasão, há quatro anos.