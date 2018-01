Iraque: soldado dos EUA morre em ataque rebelde Rebeldes iraquianos atacaram, com armas de pequeno porte, uma patrulha norte-americana na noite desta quinta-feira em Bagdá. Um soldado atingido pelos disparos foi hospitalizado e não resistiu aos ferimentos. O nome do soldado morto não será identificado até que a família seja notificada. Durante o ataque, o exército dos EUA deteve dois rebeldes. Mais três foram presos em outro incidente. Até o final desta quinta-feira, 868 militares norte-americanos havia morrido na guerra do Iraque.