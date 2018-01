Iraque: soldado dos EUA morre em atentado Um soldado norte-americano da I Divisão Blindada morreu e outros três ficaram feridos durante um ataque ao carro que os transportava. Dois dos feridos estão hospitalizados. Um comunicado do exército dos EUA informou neste sábado que o veículo militar foi ?emboscado por um artefato explosivo transportado por um automóvel, em Mamidya, 30 km ao sul de Bagdá?. O comunicado não menciona quando ocorreu o ataque. Os militares também informaram que um integrante da I Força Expedicionária da marinha norte-americana morreu nesta sexta-feira próximo a um acampamento de Faluja, no oeste do Iraque, enquanto ?realizava operações de segurança e estabilidade?. Não foram revelados os nomes dos combatentes falecidos.