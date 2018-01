Iraque tem foguetes do Brasil, acusa ong Os arsenais de guerra do Iraque, Irã, Arábia Saudita e do Catar contam com foguetes brasileiros, segundo a organização não governamental (ong) Human Rights Watch em levantamento sobre o comércio de armas no mundo. "Não sabemos como os foguetes apareceram nos arsenais desses países, mas o fato é que eles existem", afirma o autor do relatório, Mark Hiznay. Segundo a Human Rights Watch, os foguetes Astros II, produzido pela Avibras, estão nesses países. Militares brasileiros, porém, negam que esses foguetes, usados em artilharia, tenham sido vendidos depois da Guerra do Golfo, em 1991. A Avibras, única empresa brasileira que produz foguetes, garantiu ao Ministério da Defesa que nenhuma venda foi realizada após 1991. A empresa teria até mesmo uma dívida de US$ 40 milhões com o Iraque, já que antes do início dos conflitos no Golfo, o presidente iraquiano Saddam Hussein havia encomendado foguetes e que, com a guerra, nunca foram entregues. O pagamento, porém, teria sido feito. "Não sabemos quando os foguetes foram vendidos, mas vale lembrar que o Iraque, por exemplo, está sob o embargo da ONU e nenhum país pode vender armas ao governo de Bagdá", afirma Hiznay, ao lembrar que atualmente apenas 23 países produzem foguetes no mundo. Nem a ong nem os militares brasileiros sabem dizer quantos foguetes brasileiros estariam nesses países. Uma estimativa da Human Rights Watch aponta para cerca de 20 Astros II que fariam parte do arsenal iraniano. Além das armas brasileiras, os documentos obtidos pela Agência Estado mostram que o Iraque conta ainda com bombas produzidas no Chile, mísseis iugoslavos e foguetes do Egito. Segundo a ong, o Brasil ainda é um dos 41 países que contam com mísseis nos estoques em uma quantidade inferior à Argentina ou ao Chile. Enquanto o Brasil possui 84 foguetes, os argentinos têm 104 e o Chile mais de 120. A quantidade de armas desse tipo na América Latina, porém, é muitas vezes inferior ao arsenal dos Estados Unidos. A Human Rights Watch estima que existam cerca de 2,6 mil foguetes norte-americanos.