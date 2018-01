Iraque testou mísseis ar-terra, informa jornal O Iraque testou na última segunda-feira um míssil ar-terra desenvolvido por meio da modificação de um míssil "SAM", de fabricação russa, publicou hoje o jornal kuwaitiano Al Rai Al Aam. Citando "fontes ocidentais de alto nível", o periódico informou que "as forças iraquianas experimentaram pelo menos um míssil na região de Al Ahwar, perto de Umm Qasr, no sul do Iraque". O Exército do Kuwait e aviões norte-americanos e britânicos que sobrevoaram a região observaram o lançamento do míssil. As forças aéreas de Estados Unidos e Grã-Bretanha patrulham as chamadas "zonas de exclusão aérea" desde 1991, quando estas foram impostas contra o Iraque. O presidente do Iraque, Saddam Hussein, afirma que "os inimigos do país serão derrotados, como o foram em todas as batalhas do passado", em alusão aos Estados Unidos e Grã-Bretanha.