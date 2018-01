Iraque: tropas americanas isolam Faluja A cidade de Faluja, cenário de numerosos atentados e ataques contra as forças de ocupação, foi isolada hoje durante várias horas por tropas norte-americanas que fecharam as principais vias de comunicação com Bagdá. Centenas de militares e veículos bloquearam as ruas durante algumas horas até que se retiraram do local. Trata-se de uma estrada e de uma rota secundária que une a cidade com a capital, a 50 quilômetros.