Iraque vai boicotar produtos do Canadá O governo do Iraque decidiu boicotar produtos do Canadá e da Polônia devido ao apoio destes dois países ao bombardeio anglo-americano contra um subúrbio de Bagdá anunciou hoje o ministro do Comércio iraquiano, Mohammed Mahdi Sale, segundo a Agência de Notícias Iraquiana (ANI). A Polônia negou hoje que tenha apoiado oficialmente o ataque, no qual aviões dos EUA e da Grã-Bretanha bombardearam sistemas de defesas ao sul de Bagdá, matando duas pessoas e ferindo pelo menos 20. O Canadá apoiou explicitamente o ataque. Segundo Saleh, seu ministério não autorizará a importação, direta ou indireta, de produtos canadenses e poloneses, incluindo o trigo do Canadá. Os últimos números mostram que durante os nove primeiros meses de 2000, as exportações polonesas para o Iraque totalizaram US$ 370.000, segundo a chancelaria da Polônia. Não há números disponíveis sobre o Canadá. A decisão iraquiana aparentemente fora baseada em um comunicado emitido pelo ministro das Ralações Exteriores da França, Hubert Vedrine, no qual ele afirma que Canadá e Polônia foram os únicos países do mundo a apoiarem o ataque.