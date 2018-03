Iraque vai vender petróleo à Petrobras A organização estatal que controla as exportações de petróleo cru do Iraque, conhecida como Somo, concordou em vender seis milhões de barris para a ChevronTexaco, Petrobras e a suíça Vitol. Essas três companhias concordaram em comercializar, cada uma, dois milhões de barris até o final de julho, informou um representante do Iraque. Além disso, a BP PLC e a Royal Dutch/Shell Group concordaram em comprar 10 milhões de barris de petróleo iraquiano sob os primeiros contratos de longo prazo a serem oferecidos pelo país do Oriente Médio desde o final da guerra, afirmaram as companhias. A produção de petróleo no sul do Iraque aumentou substancialmente nas últimas semanas, graças ao aumento da segurança nos campos, gasodutos e em outra s locais. A BP e a Shell esperam exportar, cada uma, dois milhões de barris de Basra Light cru por mês, de agosto a dezembro. A introdução dos chamados contratos a termo pela Somo para a venda de quantidades fixas de petróleo por um período mais longo é um avanço significativo para o Iraque e sua reconstrução no pós-guerra.