Iraque volta a disparar contra aviões aliados Sem demonstrar hesitação depois dos ataques aéreos anglo-americanos, o Iraque voltou a disparar no fim de semana contra patrulhas aéreas aliadas na zona de exclusão aérea no sul, disse nesta terça-feira um oficial do Pentágono. Defesas aéreas iraquianas dispararam mísseis terra-ar e artilharia antiaérea contra pilotos aliados no sábado e domingo, afirmou o porta-voz da Divisão de Infantaria Naval, tenente-coronel Dave LaPan. Os aviões anglo-americanos não foram atingidos e não responderam ao fogo, acrescentou. Autoridades do Pentágono ainda não apresentaram um completo balanço público dos danos causados pelos ataques da última sexta-feira contra as defesas aéreas iraquianas, mas existe pouca dúvida de que o Iraque vai continuar a contestar as patrulhas aéreas aliadas.