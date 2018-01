Iraque volta a permitir trabalho da Al-Jazira O Ministério da Informação do Iraque permitiu que dois correspondentes da rede de TV do Catar Al-Jazira voltem a trabalhar em Bagdá, um dia depois de proibir um deles e expulsar o outro do país, informou a emissora. Em um alerta noticioso, o canal anunciou que seus jornalistas Diar al-Omari e Taysir Allouni receberam permissão para retomar suas funções na capital iraquiana. No ar, a Al-Jazira festejou a decisão e disse que voltaria a transmitir do Iraque imediatamente. Depois, o âncora da emissora realizou uma entrevista com um de seus correspondentes em Bagdá, Majid Abdel Hadi, perguntando a ele sobre os últimos acontecimentos. Mais cedo, a Al-Jazira informou que Bagdá não havia dado uma razão para a proibição do trabalho de seus correspondentes e anunciou que suspenderia sua transmissão do Iraque em protesto. Veja o especial :