Iraque volta a usar oleoduto que envia petróleo à Turquia Pela primeira vez desde a invasão anglo-americana ao país, o Iraque começou nesta quarta-feira a enviar petróleo para a costa mediterrânea da Turquia. O óleo cru começou a ser bombeado nesta madrugada, disse um funcionário turco que falou sob a condição de anonimato no terminal de Ceyhan. Espera-se que através do conduto cheguem diariamente à Turquia entre 300 mil e 400 mil barris de petróleo, avaliou a agência Dow Jones na segunda-feira. No momento não há navios petroleiros no terminal de Ceyhan e será preciso esperar cerca de dez dias de escoamento para que os barcos sejam para lá enviados. ?Primeiro, temos de esperar que os taques estejam cheios antes de o petróle começar ser exportado?, acrescentou o funcionário. Ceyhan já tem estocados cerca de 500 mil barris de petróleo e tem capacidade para armazenas 8 milhões de barris. As exportações de petróleo iraquiano reiniciaram em junho, após o Conselho de Segurança da ONU suspender as sanções sobre o Iraque e reconhecer a autoridade da coalizão invasora sobre o país e sobre sua produção petrolífera.