Iraque voltará a imprimir dinheiro com imagem de Saddam As autoridades americanas no Iraque estão imprimindo milhões de notas de dinheiro com a imagem de Saddam Hussein - voltando atrás na proibição de veicular imagens do ex-líder iraquiano. Os americanos dizem que foram obrigados a imprimir notas de 250 dinares, para começar, em um esforço para acabar com a falta de papel-moeda no país. Muitos iraquianos perderam a confiança na única cédula em circulação, a nota de 10 mil dinares, que começou a ser produzida no ano passado pelo antigo regime. Eles afirmam que a nota de 10 mil dinares pode ser falsificada facilmente e há boatos persistentes de que serão declaradas sem valor, depois que milhares delas foram roubadas durante saques a agências bancárias. Cada nota, que vale cerca de R$ 48, está sendo aceita no comércio por cerca de 70% do valor de face. Autoridades americanas no Iraque afirmam que é melhor ir contra suas próprias ordens e imprimir notas de 250 dinares por um período curto do que se arriscar a estimular a ira da população. Segundo elas, novas notas serão criadas assim que a próxima administração iraquiana assumir. No começo desta semana, uma multidão enfurecida com a falta de dinheiro se reuniu em frente ao banco central iraquiano acenando com notas de 10 mil dinares. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.