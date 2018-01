Iraquianas que trabalham para os EUA são mortas Homens armados abriram fogo contra um ônibus em Bagdá, matando duas iraquianas que trabalhavam para a coalizão que ocupa o país. Agressores no sul do país invadiram as casas e mataram uma tradutora e deixaram outra com ferimentos graves, informam a polícia e testemunhas. As mortes são parte de uma estratégia rebelde de impedir a cooperação entre iraquianos e a coalizão. Os agressores que dispararam contra o ônibus em Bagdá também detonaram explosivos dentro do veículo, matando ainda o motorista e ferindo uma terceira mulher. Mais cedo, uma mulher iraquiana que trabalhava como tradutora para as forças americanas foi morta e outra ferida gravemente quando homens armados invadiram suas casas na cidade de Mahmoudiya.