Iraquiano diz que Síria esconde aliados de Saddam O ex-comandante da Guarda Republicana da cidade de Mosul, general Ali al-Jajjawi, que mudou de lado durante a guerra e assumiu um comportamento aliado às tropas anglo-americanas, endossou as queixas de Washington contra a Síria. Segundo Al-Jajjawi, Izzad Ibrahim, deputado do partido de Saddam Hussein, o Baath, e outras figuras importantes fugiram para a Síria antes da entrada das forças anglo-americanas em Mossul na sexta-feira. A Casa Branca tem mostrado crescente impaciência com a Síria. O presidente dos EUA, George W. Bush, acusou o governo de Damasco de desenvolver armas químicas e recomendou ao país para que coopere com a coalizão anglo-americana. O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, afirmou que a Síria está fornecendo equipamentos de alta tecnologia para combatentes iraquianos e está escondendo aliados de Saddam. Veja o especial: