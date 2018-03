Iraquiano morre em ataque a comboio norte-americano no Iraque Um comboio de veículos do Exército norte-americano foi atacado na manhã desta quinta-feira no subúrbio de Bagdá. Um iraquiano morreu e outro ficou ferido. Junto ao comboio estava um carro da companhia elétrica iraquiana, que acabou sendo atingido pela explosão. A emboscada aconteceu na rodovia que leva ao aeroporto internacional de Bagdá, apital iraquiana. Segundo os soldados norte-americanos, um explosivo que estava escondido na pista foi detonado por controle remoto quando os veículos passavam. Mas testemunhas afirmam que alguém lançou uma granada contra o carro da companhia elétrica. Desde a queda de Saddam Hussein, no início de maio, 19 soldados dos EUA morreram em tiroteios e emboscadas patrocinados por simpatizantes do ex-presidente iraquiano. Na terça-feira, seis soldados britânicos foram mortos no sul do país por manifestantes contrários à presença das forças da coalizão no Iraque.