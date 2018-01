Iraquianos acusam americanos por explosão em Bagdá Milhares de iraquianos vasculhavam hoje, entre os escombros de casas destruídas na capital, enquanto acusavam as tropas americanas pela série de explosões num depósito de armas que matou seis pessoas no sábado (no início falava-se de 12 a 40 mortos). O Exército americano disse que desconhecidos lançaram quatro tochas contra o arsenal, que continha 80 mísseis iraquianos, fazendo com que várias ogivas, foguetes e morteiros caíssem sobre casas a vários quilômetros do arsenal. "Não a Saddam, não a Bush, sim ao Islã", gritavam vários moradores do afetado bairro de Zafaraniya. Veja o especial :