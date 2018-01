Iraquianos ainda resistem no aeroporto de Bagdá As tropas norte-americanas ainda buscam assumir o controle total do Aeroporto Internacional Saddam, estrategicamente importante aos aliados para condução da ofensiva em Bagdá. Algumas agências de notícias informaram durante a madrugada que o aeroporto já estaria totalmente sob controle das forças norte-americanas. No entanto, vários sites de notícias internacionais e agências informam esta manhã que os soldados ainda encontravam resistência em partes do complexo. Militares do porta-aviões Kitty Hawk, disseram que aviões F/A-18 Hornets e F-14 Tomcat decolaram em missão de apoio às forças terrestres no aeroporto na madrugada e esta manhã, onde despejaram bombas guiadas a laser e por satélite. "Temos o controle de partes do aeroporto, com fuzileiros-navais e soldados da infantaria no local", disse um porta-voz do Comando Central. "Ainda encontramos alguma resistência. É um aeroporto muito grande e esperamos brevemente assumir seu controle total", acrescentou. O aeroporto, que inclui um complexo militar, é um dos principais objetivos dos fuzileiros-navais e tropas de infantaria que deslocam-se para Bagdá vindos do sul do país. Sua captura possibilitará à coalizão anglo-americana transportar tropas, equipamentos e suprimentos por via aérea até a capital do Iraque. Militares dos EUA informaram que cerca de 320 soldados iraquianos foram mortos na batalha pelo controle do aeroporto. Veja o especial: