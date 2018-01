Iraquianos anunciam captura do braço direito de Saddam O braço direito de Saddam Hussein, Izzat Ibrahim al-Douri, foi capturado em Tikrit, no norte do Iraque, informou hoje o porta-voz do Ministério da Defesa do Iraque, Saleh Sarhan, à emissora de TV al-Hurra. Segundo ele, al-Douri havia sido capturado em uma clínica onde estava recebendo tratamento médico. A BBC informou que 70 rebeldes morreram na operação de captura. As forças norte-americanas ainda não confirmaram a notícia. Mas Sarhan disse que al-Douri está sendo vigiado pelos soldados dos EUA. Em várias ocasiões anteriores, os iraquianos já haviam anunciado a prisão de al-Douri. Desde a prisão de Saddam, em 13 de dezembro de 2003, ele havia se tornado os homem mais procurado pelo Pentágono, que chegou a oferecer US$ 10 milhões em recompensa pela sua captura.