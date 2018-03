Iraquianos aprovam construção de hotel 5 estrelas Autoridades iraquianas aprovaram os planos de construção de um hotel cinco estrelas na zona internacional de Bagdá. A Comissão Nacional de Investimentos informou que autorizou o leasing do terreno para o projeto ao Summit Global Group, uma companhia de investimentos com sede nos EUA. O chefe do Summit Global, Robert Kelley, afirmou que o hotel com 300 quartos custará US$ 100 milhões e que investidores norte-americanos e iraquianos estariam envolvidos no projeto. No entanto, ele não revelou os nomes. Em uma cerimônia realizada neste sábado, Kelley afirmou que a construção começará em breve, mas não especificou a data. Escritórios do governo iraquiano e unidades diplomáticas e militares dos EUA estão dentro da zona internacional.