Iraquianos atacam quartel dos EUA em Fallujah Pelo menos dois soldados americanos ficaram feridos hoje, num ataque contra um quartel das tropas dos EUA em Fallujah, a oeste de Bagdá. De acordo com testemunhas, desconhecidos utilizaram lançadores de granadas para atacar a instalação. Uma estação de transmissão de energia elétrica localizada na vizinhança também foi atingida e incendiou-se. As tropas americanas, que haviam reforçado sua presença em Fallujah nos últimos dias - quando os ataques contra as forças de ocupação se intensificaram no Iraque - responderam atirando na direção dos agressores. Apesar do grande número de disparos, o Pentágono não informou sobre nenhuma baixa, de nenhum dos lados. Em outro incidente armado, relatado pela TV de Dubai, soldados dos EUA mataram três civis iraquianos - um homem, uma mulher e uma criança - durante uma operação no vilarejo de Makar al-Dheeb, no oeste do Iraque, perto da fronteira com a Síria. Fontes militares dos EUA disseram que a presença americana nas proximidades da pequena cidade foi reforçada depois de os serviços de inteligência terem alertado para a atividade de grupos paramilitares pró-Saddam Hussein na região. Na tentativa de conter os ataques contra suas tropas, os soldados americanos intensificaram a busca de grupos que resistem à ocupação e as ações para desarmar a população. O Pentágono batizou esse esforço de Operação Escorpião do Deserto. Os soldados americanos, submetidos a ataques diários no Iraque, dizem que "estão cada vez mais frustrados e desiludidos com seu papel" no país que invadiram há três meses, revelou hoje o jornal . "Em várias conversas com soldados estacionados na região central do Iraque, eles se queixaram de que não têm equipamentos suficientes para manter a paz e estão muito espalhados em áreas onde são atacados por combatentes leais a Saddam Hussein", afirmou o jornal. O governo do presidente George W. Bush sustenta que os ataques iraquianos - nos quais morreram mais de 40 soldados desde 1º de maio, quando Washington declarou por terminada a fase de ataques em grande escala - não indicam a existência de uma guerrilha organizada no Iraque. Segundo os soldados entrevistados pelo Washington Post, porém muitos se perguntam se a oposição armada à presença americana no Iraque pode ser mais profunda e mais bem organizada do que o admitido pelos comandantes militares. Um sargento da Quarta Divisão de Infantaria do Exército, destacado perto de Baquba, a cerca de 50 quilômetros a nordeste de Bagdá, se perguntou: "Em que nos metemos aqui?" "Supõe-se que a guerra terminou, mas a cada dia escuto que morreu outro soldado (americano)", disse o oficial. "Vale a pena? Saddam já não está no poder. As pessoas aqui querem que a gente vá embora. Por que estamos aqui ainda?", questionou.