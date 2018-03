Iraquianos criam seus próprios campos de refugiados, diz ONU

Os iraquianos que se viram obrigados a fugir de suas casas por causa do conflito no país começaram a criar seus próprios campos de refugiados porque não conseguiam se abrigar nas casas de familiares e amigos, revelou nesta sexta-feira, 15, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). "Nós estamos começando a ver a criação de campos de refugiados dentro do próprio Iraque", disse Andrew Harper, funcionário do Acnur, durante conversa com jornalistas em Genebra. A precariedade dos serviços comunitários básicos - como cuidados médicos, distribuição de comida e acesso à água - levou algumas províncias a restringirem a aceitação de desabrigados e refugiados, relatou Harper. Com isso, os refugiados começaram a estabelecer seus próprios campos, muitos dos quais ficam em Najaf e outras partes do sul do Iraque. Entretanto, eles carecem de acesso a comida e água potável, observou Harper. Centenas de milhares de iraquianos que fugiram da violência foram abrigados por familiares e amigos ao longo dos últimos anos no Iraque. Ao mesmo tempo, mais centenas de milhares refugiaram-se em países vizinhos.