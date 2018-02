Iraquianos divulgam vídeo com refém americano Radicais iraquianos ameaçaram matar e mutilar um civil americano capturado numa emboscada contra um comboio a oeste de Bagdá. Em uma fita de vídeo entregue à TV Al-Jazira, Thomas Hamill aparece diante de uma bandeira iraquiana. Um porta-voz que não aparece na imagem exige o fim do cerco a Faluja. ?Nossa única exigência é o fim do cerco à cidade das mesquitas?, diz o porta-voz. ?Se não houver resposta em 12 horas... ele será tratado de maneira ainda pior que aqueles que matamos e queimamos em Faluja?.