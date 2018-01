Iraquianos e marines planejam governo de cidade tomada Nervosos e irritados, mais de dez autoridades iraquianas reuniram-se com o principal oficial dos Fuzileiros Navais americanos em Numaniya, sobre o Rio Tigre, para pedir ajuda no restabelecimento da ordem pública, após a vitória dos americanos na batalha pela cidade. Desde que Numaniya caiu, na tarde de quarta-feira, a cidade de cerca de 80.000 habitantes tem sofrido com saques de prédios públicos, falta de energia e de serviços de saúde. ?Sem polícia, sem governo, os serviços básicos desapareceram?, disse um dos líderes locais. ?As tropas americanas só querem se proteger. Não ligam para os civis?. Nenhum dos 13 membros da comissão de cidadãos iraquianos queria dar o nome, temendo represálias do regime de Saddam Hussein. Quando um fuzileiro exigiu que tirassem o retrato de Saddam da parede, eles também demonstraram medo. O comandante do 3º Batalhão dos Marines, tenente-coronel Michael Belcher, afirmou que a segurança da cidade é uma ?preocupação comum?. ?É nosso objetivo ter o departamento de polícia funcionando?, disse. Os militares autorizarão que a polícia local porte armas - apenas revólveres, nada de fuzis - e exigem que os carros de polícia sejam marcados em inglês, para que os soldados possam reconhecê-los. Belcher recusou um pedido para que as tropas façam a segurança do banco local. Veja o especial :