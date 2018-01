Iraquianos estão prontos para derrubar Saddam, diz aiatolá O povo iraquiano está pronto para "aproveitar qualquer oportunidade" de derrubar o regime de Saddam Hussein, disse hoje o aiatolá Mohammed Baqir al-Hakim, chefe da oposição xiita, que está exilado no Irã. "Não temos informações precisas a respeito, mas a evidência conduz a pensar que um ataque não ocorrerá antes do final do próximo inverno (do hemisfério Norte)", disse à Ansa o aiatolá, que considerou que um possível ataque americano "não deve matar gente inocente nem destruir a infra-estrutura do país". A organização dirigida por Al-Hakim, a Assembléia Suprema para a Revolução Islâmica no Iraque, participou recentemente de um encontro em Washington com outros cinco grupos da oposição iraquiana para discutir, com as autoridades americanas, o futuro político do país. O grupo de resistência xiita conta com um pequeno exército de milhares de homens armados, baseado no Irã.