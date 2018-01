Iraquianos estão prontos para proteger Bagdá, diz general As tropas dos EUA estão preparadas para entregar a segurança de Bagdá à novas forças iraquianas, disse o general Martin Dempsey, comandante da 1ª Divisão Blindada, responsável pela capital iraquiana. Ele disse que seus soldados obtiveram "uma significativa redução" das redes rebeldes em Bagdá. Os soldados americanos estão gradualmente deixando o centro da cidade, enquanto mais agentes das Forças de Defesa Civil iraquiana e policiais concluem os treinamentos supervisionados pelos EUA. O anúncio foi feito duas semanas após um atacante suicida lançar um carro-bomba contra os portões de uma base da coalizão, matando 31 pessoas e ferindo mais de 120. O general Dempsey destacou que o número de ataques diminuiu com a prisão de 118 pessoas nas últimas três semanas. A 1ª Divisão Blindada tinha 60 bases em Bagdá no ano passado, agora tem 26 e planeja manter apenas oito até maio.