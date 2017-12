Iraquianos hasteiam sua bandeira em embaixada nos EUA Em uma manifestação de independência, dois representantes iraquianos hastearam a bandeira dos tempos de Saddam Hussein ao reinaugurarem a Embaixada do Iraque em DuPont Circle. Exilados sorridentes e 57 soldados treinados pelos Estados Unidos, que retornarão ao Iraque durante o fim de semana para assumir postos no novo governo, estiveram presentes à cerimônia. O embaixador iraquiano nos EUA, Rend al-Rahim Francke, e o ministro de Irrigação e Recursos Hídricos, Abdul-Latif Rashid, foram aplaudidos pelos presentes ao hastearem a bandeira iraquiana dos tempos de Saddam Hussein - vermelha, branca e preta com a inscrição "Deus é grande" em verde. Eles preferiram a bandeira antiga a uma nova, recentemente aprovada pelo Conselho de Governo iraquiano, indicado pelos Estados Unidos. Críticos queixam-se que a nova bandeira não enfatiza a identidade árabe do Iraque e se parece demais com a bandeira de Israel. Em Bagdá, depois da transmissão da soberania a um governo interino na segunda-feira, os iraquianos hastearam bandeiras dos tempos de Saddam nas repartições públicas.