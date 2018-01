Iraquianos já podem "tirar as rodinhas", diz Bush O presidente dos EUA, George W. Bush, buscou apoio de congressistas de seu partido, o Republicano, para seu plano para o futuro do Iraque, dizendo que os iraquianos ?já podem tirar as rodinhas e seguir com a bicicleta?. Bush alertou, porém, que a violência no Iraque provavelmente piorará conforme a data para a transferência de poder para os iraquianos se aproxima. Diversos congressistas disseram que Bush expressou determinação em manter a data de 30 de junho para a transferência parcial do poder a um governo iraquiano provisório. ?o povo iraquiano esteve treinando, e agora é hora de pegarem a bicicleta e ir em frente?, disse a deputada Deborah Pryce. Este é o segundo ano consecutivo em que Bush se reúne com a bancada republicana antes do recesso parlamentar. Neste ano, tanto o presidente quanto a maioria dos congressistas enfrentam uma disputa pela reeleição.