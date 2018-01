Iraquianos matam dois soldados e forçam aviões a pousar Rebeldes da província iraquiana de Anbar mataram dois soldados da força multinacional que permanece no país, e fogo inimigo obrigou dois aviões militares americanos a fazer pousos de emergência, informam militares. Um porta-voz do quartel-general americano em Bagdá disse que fuzileiros americanos enfrentaram rebeldes em diversos pontos de Anbar. Segundo esse porta-voz, que pediu para não ser identificado, as notícias iniciais falam de duas mortes, e dois aviões foram forçados a pousar. Não está claro se as mortes estão relacionadas aos pousos, nem a nacionalidade dos mortos. Mais cedo, os militares americanos haviam dito que rebeldes tinham lançado ?múltiplos? ataques contra bases americanas em Ramadi, capital de Anbar, e que 10 soldados estão feridos.