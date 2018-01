Iraquianos processam general dos EUA por crime de guerra Um grupo de iraquianos iniciará, em 13 de maio, um processo por crimes de guerra contra o general americano Tommy Franks, o comandante das forças lideradas pelos Estados Unidos contra o Iraque, anunciou o advogado dos queixosos. "Até agora, 19 vítimas da guerra me procuraram para levar o caso adiante", disse o advogado Jan Fermon. Ele acrescentou que o processo por crimes de guerra citará especificamente o general Franks e outros soldados. Fermon informou que o processo contempla "17 incidentes específicos" para provar que os soldados e comandantes americanos violaram a lei de crimes de guerra da Bélgica, sancionada em 1993 e que, até o começo deste ano - antes de ser emendada -, permitia que qualquer pessoa fosse processada por eventuais crimes de guerra supostamente cometidos em qualquer parte do mundo. A emenda ainda permite à Bélgica notificar governos sobre cidadãos acusados. Entre as atrocidades supostamente cometidas estão a ineficácia dos soldados americanos em evitar saques a hospitais de Bagdá após a queda do regime de Saddam Hussein e um ataque a tiros dos soldados contra uma ambulância do Crescente Vermelho, que deixou o motorista e alguns médicos feridos. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, disse que o governo americano está preocupado com o processo. Veja o especial :