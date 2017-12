Iraquianos protestam contra cerco militar em Biji Os habitantes da cidade de Biji, 185 quilômetros ao norte de Bagdá, recorreram neste sábado à desobediência civil para protestar contra o cerco militar imposto por tropas americanas e iraquianas contra um bairro da cidade, segundo fontes oficiais. Fontes do governo disseram que as ruas da cidade estão desertas e que os cidadãos negaram-se a ir ao trabalho. Os moradores de Biji protestam contra o bloqueio imposto contra o bairro de Sinyia, que começou há 13 dias. O comandante das forças americanas em Biji, Scott Harris, disse em uma reunião com os xeques das tribos da região que se manterá o cerco sobre este bairro enquanto continuarem os ataques contra as tropas americanas.