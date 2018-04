Iraquianos protestam contra falta de segurança

Centenas de iraquianos revoltados protestaram ontem ao redor do que sobrou de um mercado em Bagdá, que na véspera foi alvo de um atentado que matou 78 pessoas e feriu mais de 130. O moradores pediam mais proteção do governo, num momento em que as tropas americanas se preparam para passar o controle da segurança das cidades para as forças locais. O atentado de quarta-feira no bairro xiita de Cidade Sadr ocorreu em meio a uma onda de violência no Iraque antes da retirada parcial dos EUA, que será concluída na terça-feira. Ontem, explosões mataram cinco policias e pelo menos três civis em Faluja, no centro, e em Bagdá. No sábado, um caminhão-bomba matou 73 pessoas em Kirkuk, no norte do país. "As forças iraquianas não têm experiência e não checam os veículos nos postos de controle. Os policiais têm de provar que são capaz antes (de assumir a segurança)", disse Jawad Kadhim, taxista que participou da manifestação em Cidade Sadr, onde roupas e sapatos ensanguentados se espalhavam pelo chão. "Os terroristas querem mandar a mensagem de que se os americanos saírem haverá um vácuo de segurança." Os governos do Iraque e dos EUA já esperavam que as milícias intensificassem seus ataques para pôr em xeque a capacidade das forças iraquianas. "A natureza política desse ataque (em Cidade Sadr) é clara. Há uma tentativa de atrasar ou suspender a retirada dos soldados americanos das cidades, que seria concluída na terça-feira, com prevê o cronograma", disse o vice-presidente Tareq al-Hashemi. O premiê Nuri al-Maliki pediu à comunidade internacional, especialmente aos países árabes, que "tomem uma posição firme contra esses crimes de ódio". Na segunda-feira, o Iraque dará início a um processo de concorrência para fechar contratos com petrolíferas estrangeiras, expulsas por Saddam Hussein há mais de 30 anos. CRONOGRAMA 30/6/2009: Prazo limite para as forças americanas passarem o controle das cidades para as forças iraquianas. Os EUA manterão 320 postos e bases fora dos grandes centros 1/2010: Eleição parlamentar, vista como o principal teste para o Iraque, pois estará em jogo a reconciliação nacional 12/2011: Retirada total do Exército dos EUA