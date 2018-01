Iraquianos protestam contra fechamento de jornal xiita Pelo menos 10.000 seguidores de um líder xiita radical protestaram do lado de fora do quartel-general da coalizão americana no Iraque contra o fechamento de seu jornal, acusado de incitar a violência contra tropas estrangeiras. O administrador americano no Iraque, Paul Bremer, mandou fechar por dois meses o semanário Al-Hawza, alegando que seu conteúdo ?representa uma séria ameaça de violência? contra as forças de ocupação e os iraquianos que trabalham com elas. O editor-chefe do Al-Hawza negou a acusação e disse que o fechamento foi motivado por questões políticas. ?Libertem o jornal Al-Hawza de seu cárcere?, dizia uma faixa erguida pelos manifestantes, muitos dos quais traziam fotos de seu líder, Muqtada al-Sadr. Alguns dos manifestantes vestiam mortalhas brancas, um símbolo do martírio. Membros do Exército Al-Mahdi, uma milícia organizada por Al-Sadr ano passado, desfilaram em ritmo de parada militar. A coalizão defende o fechamento do semanário, um dos mais de 200 títulos que surgiram após a queda de Saddam Hussein. As autoridades dizem apoiar a imprensa livre, mas que não tolerará o estímulo à violência.