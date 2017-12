Iraquianos recebem a custódia de Saddam A custódia legal de Saddam Hussein e de outros 11 prisioneiros foi transferida hoje pela manhã (horário local) ao Iraque. O controle físico do ex-ditador, no entanto, deverá permanecer sob controle americano. Saddam e os demais 11 presos devem comparecer ao tribunal amanhã para que sejam feitas oficialmente as acusações. ?O primeiro passo já foi dado?, afirmou à Associated Press o diretor do Tribunal Especial do Iraque, Salem Chalabi. ?Eu me encontrei com ele hoje para lhe explicar seus direitos e o que deverá lhe acontecer?. Saddam vai permanecer numa prisão americana até que os iraquianos tenham condições de recebê-lo, o que deve levar um longo tempo para acontecer. No entanto, a transferência de custódia significa que o ex-ditador iraquiano e os outros 11 acusados não são mais prisioneiros de guerra, sujeitos à Convenção de Genebra, mas criminosos que devem ser julgados de acordo com as leis do país (no caso, o Iraque). Julgamento O julgamento de Saddam Hussein, que pode até receber a pena de morte, será justo e transmitido ao vivo pela televisão e pelo rádio, informou o novo conselheiro de segurança nacional do Iraque, Mouwafak al-Rubaie. ?Será o julgamento do século?, afirmou. Al-Rubaie garantiu que não será permitido que Saddam transforme o julgamento num jogo político, pedindo testemunhos do presidente americano, George W. Bush, ou do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, como tentou fazer o ex-líder iugoslavo Slobodan Milosevic em seu julgamento em Haia. ?Saddam está sob controle do Iraque e será julgado segundo o sistema penal iraquiano?. O ex-ditador será julgado por crimes contra a humanidade por conta do ataque com armas químicas contra a comunidade curda do país em 1988, do massacre de xiitas durante uma manifestação em 1991, da invasão do Kwait em 1990 e da guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos (de 1980 a 1988).