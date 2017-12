Iraquianos rejeitam ajuda turca; turcos reagem O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que as objeções do Conselho de Governo do Iraque ao envio de tropas turcas ao país "não será aceitável". A declaração foi feita depois de integrantes do Conselho terem manifestado oposição ao envio de tropas da Turquia para seu país. Na opinião de Erdogan, as tropas turcas "vão ao Iraque para a paz e a felicidade do povo iraquiano. Reações negativas a um Exército que estará para promover a paz e a felicidade não serão aceitáveis". Na terça-feira, o Parlamento da Turquia aprovou o envio de tropas do país para reforçar as forças internacionais de ocupação. Integrantes do Conselho de Governo Iraquiano manifestaram-se contra a presença de exércitos de países vizinhos no Iraque, mas o administrador civil americano, L. Paul Bremer, reagiu afirmando que a decisão a respeito disso não cabe aos iraquianos, mas sim à coalizão anglo-americana. Existe um ressentimento histórico dos iraquianos contra a Turquia. O Império Otomano dominou o Iraque por cerca de 400 anos, até o início do século 20.