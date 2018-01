Iraquianos sunitas saem às ruas para defender Saddam Milhares de pessoas marcharam hoje por Tikrit, cidade de maioria sunita localizada a cerca de 80 quilômetros ao norte de Bagdá, para demonstrar seu apoio a Saddam Hussein e condenar o julgamento do ex-ditador iraquiano. Saddam e outros 11 membros de seu antigo regime compareceram diante de um juiz na quinta-feira. Gritando "Bush, Bush ouça bem, todos nós amamos Saddam Hussein", a multidão tomou pacificamente as ruas de Tikrit, cidade natal do ex-ditador. A marcha foi acompanhada de perto pela polícia iraquiana. Segundo testemunhas, helicópteros americanos sobrevoaram a localidade durante a manifestação. Em outra cidade sunita, Al-Dawr, próxima a Trikiti, cerca de 100 pessoas carregando retratos de Saddam também saíram às ruas em sinal de apoio ao ex-ditador. "Nós escolhemos Saddam como nosso líder", gritavam o manifestantes. "Seu julgamento é ilegítimo". Houve manifestação pró-Saddam também em Samarra, ao norte de Bagdá. O início do julgamento de Saddam Hussein aprofundou ainda mais as divisões no Iraque. De um lado, vários xiitas (que são maioria) defendem a pena de morte para seu antigo algoz. De outro, os sunitas denunciam o julgamento como uma farsa.