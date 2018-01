Iraquianos tomam embaixada do Iraque em Londres Iraquianos que vivem no exílio em Londres invadiram hoje o prédio onde ficava a embaixada do Iraque para celebrar o aparente colapso do governo de Saddam Hussein em Bagdá. A embaixada estava vazia desde que a Grã-Bretanha ordenou que os diplomatas iraquianos - que trabalhavam na chamada Seção de Interesses no âmbito da Embaixada da Jordânia - deixassem o país, no mês passado. "Eles tiveram de forçar a entrada, mas foi uma tomada pacífica", disse Zuhair Al-Maher, membro da oposição e um dos organizadores da comemoração. "Nossa intenção é manifestar nosso júbilo pela queda do regime de Saddam", disse. Pelo menos 20 pessoas foram presas. Veja o especial :