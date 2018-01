Iraquianos visitam pau-de-arara de Saddam em Basra A prisão onde a polícia secreta do regime de Saddam Hussein torturou, mutilou e aplicou choques elétricos e "banhos químicos" aos detentos em Basra durante décadas, foi visitada por centenas de iraquianos, e pela imprensa internacional. Conhecida como "Leão Branco", a prisão estava meio demolida e queimada, na terça-feira, após dois dias de bombardeios das forças britânicas, que lutam pelo controle da cidade, segunda maior cidade do Iraque. Segundo a população, as pessoas que eram levadas para o interior do "Leão Branco" raramente de lá saíam com vida. Por isso, centenas de pessoas se dirigiram terça-feira à prisão, agora vazia, em busca das fichas de familiares desaparecidos e de listas de nomes. "Era o local do mal", disse aos jornalistas britânicos o iraquiano Hamed Fattil, a quem a polícia iraquiana prendeu, juntamente com os seus irmãos, em 1991. Oito meses depois foi libertado, mas os irmãos, nunca mais os viu. "Costumavam atar um laço em torno da nossa cabeça, mãos e ombros e nos levantar a um metro do chão. Depois nos espancavam, enquanto estávamos pendurados", disse Hamed. "Faziam coisas impensáveis - nos arrancavam as unhas dos pés e das mãos, nos davam choques elétricos e banhos químicos", testemunhou Hamed. O ex-preso político conduziu os jornalistas a um pátio, onde eram mantidas as mulheres e crianças. Veja o especial :