Irlanda do Norte sofre o maior assalto a banco da história Ladrões levaram Amis de US$ 39 milhões da sede central do Northern Bank em Belfast, no maior assalto já realizado na Irlanda do Norte, informam autoridades. De acordo com a polícia, os criminosos tomaram como reféns as famílias de pelo menos dois altos executivos do banco, forçando os funcionários a ajudara a quadrilha a ter acesso ao cofre depois da agência fechar, na noite de segunda-feira. A polícia só foi informada do assalto à meia-noite, seis horas depois de os bandidos iniciarem a "limpeza". As autoridades dizem que um dos parentes capturados foi internado com hipotermia, em circunstâncias que ainda não estão claras. O cofre visado pelo bando guardava dinheiro que seria distribuído a todas as 95 filiais do banco na Irlanda do Norte antes do Natal, época em que os bancos tradicionalmente manipulam o maior volume de dinheiro. Os policiais acreditam que os bandidos precisaram de um grande caminhão para levar todo o dinheiro embora.