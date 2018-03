Irlanda investigará sacerdotes acusados de abuso sexual O governo irlandês nomeará um advogado para investigar as acusações de abuso sexual cometido por sacerdotes católicos no sudeste da Irlanda, anunciou o ministro da Saúde na quinta-feira, depois de se reunir com mais de uma dúzia de homens e mulheres que relataram ter sido vítimas de tais abusos quando crianças. Michael Martin divulgou o anúncio depois de discutir com as vítimas de abuso sexual planos de realização de um inquérito pleno sobre os escândalos que vêm ocorrendo na Igreja Católica. O membro de gabinete revelou que George Birmingham, um dos principais advogados da Irlanda, terá três meses para apresentar os resultados das investigações - o que, por sua vez, poderia determinar uma investigação maior, por um júri. Ativistas representando as vítimas de abuso sexual, que estavam em pé ao lado de Martin, declararam-se satisfeitos com a medida. "Esse é o melhor meio de atingir o que todos nós desejamos - a verdade total sobre o que teria levado a Igreja a proteger os autores dos abusos durante tanto tempo, e os motivos pelos quais nenhuma outra autoridade interveio no caso", declarou Colm O´Gorman, um dos participantes da reunião, que alegou ter sofrido abusos sexuais durante anos, nas mãos do reverendo Sean Fortune. Fortune suicidou-se em 1999, pouco antes da época em que deveria ser submetido a julgamento por 66 acusações de ter molestado e violado meninos durante quase duas décadas. Também nos EUA um sacerdote católico que era alvo de investigações por ter molestado sexualmente uma menina morreu na quinta-feira, aparentemente em conseqüência do ferimento causado pelo disparo de arma de fogo que ele próprio teria feito. O padre Don A. Rooney, de 48 anos, cujo desaparecimento fora relatado por autoridades eclesiásticas na véspera, foi encontrado por um oficial da polícia, debruçado sobre o próprio carro, no estacionamento de uma farmácia de Hincley, pouco antes do anoitecer. Ele foi levado de helicóptero a um centro médico de Cleveland, cidade próxima, mas morreu ao chegar.