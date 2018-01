Irlanda multa dono de pub que permite fumar O primeiro dono de pub processado por infringir a proibição de fumar em local de trabalho na Irlanda foi multado em ? 1.700 (em torno de R$ 6.300) e recebeu uma advertência para que não volte a violar a lei. Padraig Folan, dono do pub Ti Hanrai, na comunidade rural de County Galaway, corria o risco de ser multado em ? 3.000 com base na lei antitabagismo em vigor desde 29 de março. A Irlanda transformou-se no primeiro país do mundo a proibir o fumo em todos os ambientes fechados de trabalho, inclusive nos mais de 10.000 pubs espalhados por seu território. Diversos outros pubs foram notificados por permitir que seus clientes fumassem. A Agência de Controle ao Tabaco alertou que esses estabelecimentos também poderão ser multados.