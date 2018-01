Irlanda proíbe fumo no local de trabalho A partir desta segunda-feira, os fumantes da Irlanda precisam ir para a rua ou se esconder nos banheiros, pois entrou em vigor uma lei que proíbe o fumo no local de trabalho - inclusive nos cerca de 10.000 pubs do país. Durante o almoço, amigos e colegas de trabalho conversavam hoje em Dublin sobre a proibição ao fumo em ambientes fechados. A discussão era interrompida apenas quando os fumantes saíam para a calçada para manter o vício. O ministro da Saúde da Irlanda, Micheal Martin, comemorou a entrada em vigor da lei ao lado de ativistas antitabaco na casa de chá Bewley, no centro de Dublin. Martin passou três anos lutando para transformar a Irlanda no primeiro país a proibir o fumo nos locais de trabalho. Ele prevê agora que outras nações européias em breve seguirão o exemplo irlandês. Nos pubs da zona norte de Dublin, a cruzada de Martin provocou alegria e fúria em proporção similar. "Essa é a pior idéia que o governo já teve", acredita Gerry O´Connor, de 32 anos, um carcereiro que estava desolado em um canto do pub John Doyle. Ela tentava fumar no banheiro quando foi flagrado pelo garçom John Golding. "Acho fantástica essa idéia de proibir o fumo. Todo dia eu voltava para casa tossindo e com a garganta seca por causa da fumaça", disse Golding, de 21 anos. Ele fumou durante a adolescência, mas parou há seis meses. O governo colocou à disposição do público duas linhas telefônicas: uma para aconselhamento sobre o vício em nicotina e outra para receber denúncias de locais que estejam violando a proibição. A pena para quem descumprir a lei será de ? 3.000. Pesquisas de opinião sugerem que a maioria dos 3,9 milhões de irlandeses apóia a proibição.