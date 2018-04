Irlandes protestam contra medidas do governo Centenas de pessoas saíram hoje às ruas de Dublin, capital da Irlanda, em protesto à forma como o governo está lidando com a crise financeira no país, segundo informou a polícia local. A marcha, organizada pela federação de sindicatos irlandeses, foi um protesto contra a introdução de uma nova taxa sobre os salários de 350 mil funcionários para financiar as reformas, que permitirá juntar cerca de 1,4 mil milhões de euros. O governo reconheceu, em comunicado, que as medidas são "difíceis e dolorosas", mas salientou que são também "necessárias e justas". Os manifestantes esperam convencer o governo que os trabalhadores estão organizados e prontos para uma greve caso suas demandas sejam ignoradas.