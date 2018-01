Irlandesa ganha maior prêmio de loteria da história britânica A irlandesa Iris Jeffrey, de 58 anos e que sofre de câncer no esôfago, tornou-se a maior ganhadora da história da Loteria Nacional da Grã-Bretanha ao ser premiada com US$ 37 milhões - cerca de R$ 114 milhões. Iris, mãe de duas filhas e que vive na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, comprou o bilhete premiado no dia 14 de julho, mas não percebeu que tinha sido a sorteada e que era dona de uma verdadeira fortuna até os organizadores da Loteria Nacional começarem a fazer, no começo da semana, uma campanha para que o misterioso ganhador do prêmio aparecesse. "Vi a notícia na televisão e anotei os números que apareceram na tela. Eu escrevi tudo, e conferi o bilhete, mas depois acabei esquecendo", disse a sorridente Iris, confessando que, quando percebeu que havia ganho o prêmio, não acreditou: "Pedi para as minhas filhas verificarem para mim para ver se era verdade". Suas filhas, Wendy, de 32 anos e Karen, 28, estão grávidas. A vencedora disse que pretende comprar uma máquina de lavar nova e planeja passar férias na cidade de Las Vegas, acompanhada de seu marido, Robert, que tem 62 anos e está aposentado. Perguntada sobre o que irá fazer com o restante do dinheiro, ela disse: "Quero fazer com que minha família e meus amigos tenham uma vida segura".