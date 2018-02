Irlandeses rejeitam em referendo eliminação do Senado Eleitores irlandeses rejeitaram em referendo o plano do governo de abolir o Senado, um resultado surpreendente que desfere um forte golpe ao primeiro-ministro do país, Enda Kenny. O resultado oficial da consulta à população foi divulgado neste sábado e mostrou que a proposta de emenda constitucional para eliminar a câmara superior do parlamento foi recusada com 51,7% dos votos.