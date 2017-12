Irlandeses têm até 26 de janeiro para fumar em seus pubs Mesmo quem conhece muitos bares à volta do mundo, dificilmente terá encontrado um mais enfumaçado que um pub irlandês. Mas os fumantes estão prestes a perder sua última trincheira: a partir de 26 de janeiro, o fumo estará banido dos pubs, assim como de praticamente todos os lugares públicos da Irlanda. A decisão poderia ter sido pior ? para os fumantes, é claro. O ministro da Saúde, Michael Martin, havia planejado estabelecer a proibição a partir do primeiro dia do ano. Mas acabou reconhecendo que era um período particularmente complicado para mudar hábitos de séculos. Os donos do pubs de nove dos 26 condados da Irlanda fizeram abaixo-assinados contra a medida e muitos prometem ignorá-la, mesmo sob risco de multas pesadas. À sua alegação que mais de 50% dos clientes são fumantes, e poderiam ser acomodados em áreas separadas dos não fumantes, o ministro respondeu que isto não evitariam a exposição dos funcionários ao fumo e sua potencial capacidade de causar câncer. A regulamentação estabelecida por Martin ? Tobacco Smoking Regulations 2003 ? estabelece que o fumo está proibido em clubes, casas noturnas, trens, aviões, ônibus e taxis.