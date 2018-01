Irmã de homem fuzilado processa Cuba em Miami Yordana Montoya Issac, irmã de um homem que foi fuzilado depois de ter sido condenado por seqüestrar uma balsa e tentar desviá-la para a Flórida, apresentou uma ação judicial contra Cuba, as Forças Armadas cubanas e os irmãos Fidel e Raúl Castro. Yordana quer uma compensação de mais de US$ 75 mil por danos sofridos, de acordo com a ação apresentada segunda-feira em um tribunal de Miami. Jorge Luis Matínez Issac e outros dois homens foram condenados em julgamentos sumários por cometer atos terroristas contra o Estado cubano, ao seqüestrar uma balsa com mais de 50 pessoas a bordo, no dia 2. Issac, Lorenzo Enrique Copello e Bárbaro Leodán Sevilla foram executados no dia 11. Outros oito acusados receberam sentenças entre 2 anos de prisão e prisão perpétua. O governo cubano deverá sofrer novas ações judiciais nos EUA por violação dos direitos humanos depois que a organização Judicial Watch (JW) anunciou que patrocinará todos que buscarem compensação pelas recentes prisões e fuzilamentos em Cuba. A JW já está patrocinando a ação apresentada por Yordana. Larry Klayman, presidente da ONG, disse que apresentará amanhã uma ação judicial em nome de Isabel Roque, irmã de Martha Beatriz Roque, a única mulher entre os 75 dissidentes cubanos sentenciados neste mês a penas que vão até a 28 anos de prisão. Olivia Saludes, mãe do dissidente Oscar Rodríguez Saludes, também apresentou uma ação por violação dos direitos humanos contra o governo cubano, por ter sentenciado seu filho a 27 anos de prisão. Várias outras ações judiciais foram apresentadas em anos anteriores contra Cuba e, apesar de os tribunais americanos terem dado ganho de causa, as indenizações não puderam ser cobradas.