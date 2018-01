Irmã de John Kennedy morre aos 82 anos em Nova York Patricia Kennedy Lawford, irmã do falecido presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy e que foi casada com o ator Peter Lawford, morreu neste domingo, aos 82 anos, em sua casa, no estado de Nova York, informou o jornal "New York Times". Patricia Kennedy Lawford, a sexta dos nove filhos do casamento de Joseph P. Kennedy e Rose Elizabeth Fitzgerald, morreu em sua casa de Southampton, em conseqüência de complicações de uma pneumonia, informou Melissa Wagoner, porta-voz de seu irmão mais novo, o senador por Massachusetts Edward Kennedy. A irmã de John Kennedy se casou em 1954 com Peter Lawford, um protestante britânico que começava a destacar em Hollywood. Da união, que acabou em 1966, três anos depois do assassinato do presidente John Kennedy, nasceram quatro filhos.