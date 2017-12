Irmã de Kirchner volta a ser ministra na Argentina A senadora argentina Alicia Kirchner, irmã do presidente Néstor Kirchner, reassumirá nesta quinta-feira, 17, o cargo de ministra do Desenvolvimento Social, que já exerceu entre maio de 2003 e dezembro do ano passado. Alicia Kirchner substituirá Juan Carlos Nadalich, um de seus mais próximos colaboradores, que assumira o ministério quando a irmã do presidente assumiu o cargo no Senado. Segundo informaram fontes oficiais, o próprio Néstor Kirchner pediu o retorno de sua irmã ao Governo. O Senado aprovou por unanimidade a licença requerida pela parlamentar. Alicia Kirchner foi eleita senadora pela província de Santa Cruz, na Patagônia (sul do país), no pleito de outubro de 2005.