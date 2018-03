Irmã de senadora colombiana assassinada é presa Sandra Lucrecia Daniels Guzman, irmã da senadora colombiana assassinada Marta Catalina Daniels, foi detida nesta segunda-feira depois de ser acusada como mentora intelectual do crime, que em princípio foi atribuído aos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Além dela, outras seis pessoas também foram detidas. A senadora Catalina Daniels e outras duas pessoas foram assassinadas no início do mês de março quando estavam negociando a libertação de um dos seqüestrados pelas FARC. Segundo informações não confirmadas, Daniels levava o dinheiro para pagar o resgate para a liberação do ex-presidente da Câmara Municipal Girardot Mauricio Rodriguez Anzol e Cristian Rodriguez, que estariam em poder das FARC, quando foi assassinada. Sandra Lucrecia foi seqüestrada pelos guerrilheiros há quase dois anos e sua irmã foi a principal negociadora para sua libertação.