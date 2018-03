Irmã de vice-presidente do Iraque morta em atentado em Bagdá Um grupo armado matou nesta quinta-feira, em Bagdá, Mayson Ahmed al-Hashemi irmã do vice-presidente do Iraque, o sunita Tareq al-Hashemi, e uma pessoa que a acompanhava, informaram fontes policiais. Mayson morreu na hora quando um grupo de homens armados, que estava dentro de um carro, alvejou o veículo onde ela se encontrava nesta manhã, acrescentaram as fontes. Trata-se da segunda morte de um integrante da família de Al-Hashemi em ataques no Iraque. O irmão deles, Mahmoud, morreu em abril passado em um atentado similar em um bairro xiita da capital iraquiana. Tareq al-Hashemi, líder do Partido Islâmico (PI), foi eleito vice-presidente do Iraque durante a sessão realizada no último sábado pelo Parlamento iraquiano. O PI é um dos três partidos que integram a Frente do Consenso Iraquiano (FCI), que representa os árabes sunitas e é considerada a terceira força parlamentar do país, com suas 44 cadeiras na câmara, atrás apenas dos curdos (54) e dos xiitas religiosos (128). Pelo menos 1.700 iraquianos perderam a vida em atentados terroristas e ações de violência sectária desde que, em 22 de fevereiro, uma mesquita xiita na cidade de Samarra, ao norte de Bagdá, foi atacada.